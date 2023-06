Cerveteri e il capolinea dei bus a Viale Manzoni: cresce il malcontento tra i cittadini, Gubetti: “E’ una fase sperimentale”

Il capolinea a Viale Manzoni accende gli animi, Gubetti: “La nostra volontà è quella di non far tornare gli autobus in Piazza”

Prima di iniziare con l’articolo, credo sia opportuno fare una premessa. Questo pezzo sarà inevitabilmente viziato da un’opinione personale, ovvero la convinzione che sia effettivamente necessario spostare il capolinea degli autobus da Piazza Aldo Moro. Tuttavia, è necessario che ogni azione venga realizzata con criterio soprattutto nel momento in cui può danneggiare i cittadini.

Ma facciamo un piccolo recap: l’amministrazione ha deciso di spostare il capolinea degli autobus da Piazza Aldo Moro a Viale Manzoni assicurando alla cittadinanza che la fermata nella piazza principale di Cerveteri sarebbe stata comunque effettuata per consentire a tutti di usufruire del servizio. In realtà, però, già dai primissimi giorni, sono pervenute alla redazione una serie di segnalazioni nelle quali i cittadini lamentavano difficoltà e mancate fermate. Non solo, la fermata in Piazza Aldo Moro verrà spostata su Via delle Mura Castellane su un tratto di strada più stretto, senza pensiline o marciapiedi larghi che consentano una discesa tranquilla e all’intersezione di più strade. Il motivo è legato alla viabilità del centro con gli autobus che non possono fare fermata di fronte al PIT perché non si rispetterebbe il senso di marcia e i veicoli farebbe praticamente una manovra contromano. Come se non bastasse il capolinea scelto ha una discesa su un tratto sterrato, gli autobus devono necessariamente sostare in fila indiana, non c’è una pensilina e neanche l’ombra di una panchina, un cartello segnaletico o, ma forse è quasi futuristico, un tabellone per indicare orari e percorsi. Insomma, la situazione ha creato un malcontento generalizzato e, per questo, abbiamo contattato il primo cittadino, Elena Gubetti.

Sono arrivate in redazione una serie di segnalazioni che lamentavano mancate fermate in Piazza Aldo Moro

“E’ una situazione che va monitorata e, se dovesse essere vero, prenderemo provvedimenti. Ci sono i sistemi GPS sugli autobus e possiamo tranquillamente verificare. Ciò che mi preme spiegare è che per raggiungere il capolinea di Viale Manzoni da Piazza Aldo Moro basta utilizzare uno dei tanti autobus che passano dalla Piazza e poi rimanere su quell’autobus se è la linea che ci interessa oppure cambiare una volta arrivati al capolinea. La salita verso Piazza Aldo Moro è rimasta invariata e le fermate sono sempre le stesse con l’autobus che passa da Via Settevene Palo e poi sale verso via Ceretana. Non ci saranno autobus che dal capolinea risaliranno verso la Piazza, ma per un motivo molto semplice: dovremmo aggiungere circa un chilometro in più ad ogni corsa. Così loro fanno sempre lo stesso giro e noi non paghiamo di più per il servizio. Questo comunque non crea disagi e l’anticipo su ogni linea è veramente di pochi minuti rispetto a quanto avveniva in precedenza”.

Tuttavia, è evidente che ci siano diverse problematiche che vanno dalla scarsa segnaletica al capolinea alla fermata molto stretta che ci sarà ora su Via delle Mura Castellane

“Ci stiamo lavorando ogni giorno con l’assessore ai trasporti Matteo Luchetti. Abbiamo studiato i codici della strada e avevamo vagliato varie ipotesi tra cui quella di posizionare il capolinea in prossimità del cimitero vecchio. In questo momento siamo in una situazione sperimentale e stiamo capendo se può funzionare. Dobbiamo sicuramente consentire la salita e la discesa su Viale Manzoni in sicurezza, fare una cartellonistica, realizzare le strisce a terra e poi dobbiamo far capire che abbiamo istituito questa nuova fermata su Via delle Mura Castellane, nella parte alta, dove prima c’era il benzinaio. Davanti al PIT c’è una situazione un po’ caotica a livello di viabilità. E’ vero, lì il marciapiede è stretto”.

Forse non era il caso di studiarla meglio a tavolino?

“Noi avevamo spostato il capolinea a ogni fiera, ogni festa e non erano mai emerse tante criticità. Questa è una situazione sperimentale che dovrebbe durare fino a settembre”.

Quindi come procederete? Così fino a settembre?

“Stiamo monitorando e valutando tutte le ipotesi. La nostra volontà è quella di non far tornare gli autobus in Piazza, ma non vogliamo assolutamente creare disagi agli utenti. Se riusciamo a trovare una modalità che funzioni andremo avanti fino a settembre. Se capiamo che è impraticabile… Ogni cambiamento desta delle perplessità. Ci stiamo lavorando tutti i giorni perché vogliamo renderla fruibile da tutti”.

Giorgio Ripani