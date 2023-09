Cerveteri e i problemi della comunità, la riflessione della Dott.ssa Linda Corsaletti

La riflessione della Dott.ssa Linda Corsaletti – Cerveteri, la nostra amata città, è senza dubbio un luogo ricco di storia e bellezza, ma come cittadini non possiamo ignorare il problema sempre più evidente del degrado urbano e della devianza giovanile che affligge la nostra comunità.

La teoria delle “finestre rotte” ci insegna che il degrado visibile nelle nostre strade e quartieri può avere un impatto profondo sulla percezione di sicurezza e sulla moralità della comunità. Quando le finestre rotte e i muri vandalizzati non vengono riparati, la sensazione di abbandono cresce, e con essa, il rischio che i giovani si coinvolgano in comportamenti devianti.

La riflessione della Dott.ssa Linda Corsaletti

È innegabile che le opportunità per i giovani a Cerveteri siano limitate, e questa mancanza di prospettive può portare alla noia e all’alienazione. La noia può diventare il terreno fertile per la devianza e, in alcuni casi, persino per l’ingresso in gang o la criminalità.

Tuttavia, questa situazione non è senza speranza. Come comunità, possiamo fare la differenza. È imperativo che lavoriamo insieme per riparare le “finestre rotte” della nostra città, sia fisicamente che socialmente. Riparare il degrado urbano non è solo una questione estetica ma una dimostrazione di impegno verso un ambiente più accogliente e sicuro per tutti, specialmente i giovani.

Inoltre, dobbiamo investire nelle risorse educative, culturali e sociali per i giovani. L’elevazione sociale e culturale dei ragazzi è fondamentale per il loro sviluppo e il loro coinvolgimento positivo nella comunità. Programmi di formazione, iniziative culturali e sostegno psicologico possono aiutare a offrire opportunità significative e a prevenire la devianza.

Oggi, invito tutti gli enti locali, le associazioni e i cittadini di Cerveteri a unirsi nell’impegno comune per trasformare la nostra città in un luogo dove i giovani possano crescere in modo sano, sicuro ed edificante. Insieme possiamo riparare le “finestre rotte” e aprire nuove finestre di opportunità per il futuro di Cerveteri.