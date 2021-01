Share Pin 1 Condivisioni

I consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando: “Abbiamo fatto presentare un’interrogazione in Area Metropolitana dal consigliere Andrea Volpi”

Cerveteri: dubbi sui lavori sulla Settevene Palo Nuova

“Siamo sicuri che i lavori sulla Settevene Palo Nuova siano stati fatti bene?”. La domanda arriva dai consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando che a questo proposito hanno fatto presentare un’interrogazione in Area Metropolitana dal consigliere Andrea Volpi.

“Dopo l’agognata riapertura della via – hanno detto – abbiamo assistito alle smielate rappresentanze in pompa magna del sindaco Pascucci e dei rappresentanti dell’Area Metropolitana che volente o nolente avranno anche fatto il loro lavoro ma, probabilmente, non sino in fondo e addirittura togliendo la Fontana de Forafò”.

“Pascucci e Raggi – hanno aggiunto i due – ma siete sicuri che i fondi per i lavori sono stati spesi bene?”

“Ma siete convinti -hanno chiesto ancora Orsomando e De Angelis – che questa strada sia stata messa in sicurezza? Garantite voi per l’incolumità dei cittadini?”

“Perché avete fatto sparire un pezzo importante di memoria collettiva di Cerveteri come la fontana di Forafò?”. (qui video)

