Fumi a 30 metri l’uno dall’altro, in via di Ceri

Cerveteri, doppio incendio nella notte. Intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Nella notte la Protezione Civile di Cerveteri è intervenuta sul territorio in compagnia di due equipaggi specializzati in antincendio per due fuochi accesi da ignoti e incustoditi.

I roghi si sono verificati in via di Ceri a distanza 30 metri l’uno dall’altro.

Tra le ipotesi, il desiderio di poter smaltire potature, rifiuti e plastica.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, intenti allo spegnimento e bonifica dell’area.