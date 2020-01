Cerveteri, dopo le polemiche, Luxuria in visita alle necropoli

Condividi Pin 0 Condivisioni

Accompagnata dall’assessore Battafarano, ha potuto visitare la città

Dopo le polemiche di inizio anno, Vladimir Luxuria viene in visita a Cerveteri, città dove uno dei membri dei Gem Boy si era reso protagonista di un’uscita infelice durante il concerto tenutosi il Primo Gennaio.

Qui le parole dell’assessore Battafarano, che ha accompagnato l’ex deputata in visita alle Necropoli e nella città:

Oggi ho passato una meravigliosa giornata con Vladimir Luxuria che è venuta in visita nella nostra città.

Ha voluto vedere il nostro straordinario Patrimonio Unesco, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, e il Museo Nazionale Cerite, che oggi ospita due capolavori assoluti, il Vaso e la Kylix di Eufronio.

È rimasta incantata dalla storia della civiltà Etrusca e da come Cerveteri oggi conserva e valorizza questo patrimonio inestimabile.

La ringrazio per essere stata qui, l’ho invitata alla seconda edizione del Festival Etrusco contro il Razzismo e ci verrà quindi a trovare di nuovo.

Portando il suo esempio di vita e di umanità.

Come dico sempre, si odia ciò che non si conosce. Ancor oggi, purtroppo, ciò che è diverso (e che non si comprende) spaventa e crea pregiudizio.

Il tema dei migranti l’ha ampiamente dimostrato, facendoci scrivere alcune tra le più brutte pagine della storia di questa nazione.

Ma sono convinta che i valori della fraternità, della tolleranza, del rispetto, della libertà, così ben incisi nella nostra carta costituzionale, siano un faro per tutti coloro che credono ancora in una società più giusta, accogliente libera e inclusiva.

Grazie infine a Daniele Medaino per la sua disponibilità, come sempre una guida impeccabile!