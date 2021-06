Share Pin 0 Condivisioni

Fango e acqua dopo le precipitazioni di martedì e mercoledì

Cerveteri, dopo le piogge il parcheggio di Campo di Mare si trasforma in un lago

Una bomba d’acqua in piena regola e il parcheggio di Campo di Mare, nei pressi del lungomare dei Navigatori Etruschi si trasforma ancora una volta in una piscina a cielo aperto.

Un vero e proprio disagio per i bagnanti che ieri mattina si sono voluti godere una giornata di sole in spiaggia.

Non è la prima volta che il problema si presenta, andando a ridurre i parcheggi presenti. Per non parlare delle difficoltà che spesso gli utenti incontrano nel portarsi in spiaggia dovendo fare la gimkana tra una pozza e l’altra e camminando sul terreno ancorancora bagnato e in alcuni punti fangoso.

Intanto a pochi passi dal parcheggio che costeggia l’arenile stanno proseguendo i lavori sul Lungomare (in ritardo, come ribadito più volte dall’opposizione, di un mese rispetto alla tabella di marcia che indicava la data del 5 maggio come data per il fine lavori). In alcuni tratti spunta la pavimentazione di quella che dovrebbe essere, una volta ultimata, la passeggiata.