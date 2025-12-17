L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Momento culturale che richiama sempre un gran pubblico e unisce la cittadinanza”. Appuntamento per domenica 21 dicembre alle ore 19:30 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore di Cerveteri

Un omaggio ai grandi brani della tradizione natalizia, alle colonne sonore del cinema italiano e mondiale e ai grandi compositori che hanno segnato la storia del Cinema. Domenica 21 dicembre alle ore 19:30, presso la Chiesa Santa Maria Maggiore di Cerveteri, si rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Cerveteri, domenica il concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite

“Il concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite è un appuntamento imperdibile dell’offerta culturale della nostra città, un momento che richiama sempre un gran pubblico e rappresenta occasione di incontro, di ritrovo e amicizia – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – dai brani tradizionali di Natale, alle musiche di Jacob De Haan, compositore moderno olandese e tra i più apprezzati a livello mondiale per le sue opere per banda ed orchestre di fiati. Una serata di grande musica, guidata come sempre dal Maestro Augusto Travagliati, istituzione musicale della nostra città”.

“A tutti i musicisti e musiciste del Gruppo Bandistico auguro un buon concerto e a tutti voi, l’invito a partecipare – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – ringrazio con l’occasione Antonella Badini, da pochissimo a capo dell’Associazione Amici della Musica, il Maestro Augusto Travagliati e il Segretario dell’Associazione Carmelo Aiello, per il grande lavoro che sempre svolgono per la promozione dell’arte musicale in città, così come ringrazio Don Gianni e tutta la Parrocchia Santa Maria Maggiore per la consueta ospitalità che sempre riservano a questi appuntamenti culturali”.