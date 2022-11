Il duo si esibirà domenica 20 novembre alle ore 17:30 in occasione dell’iniziativa natalizia promossa dall’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso

Cerveteri: domenica Augusto Travagliati e Stefano Indino in concerto al Castello del Sasso –

Grande appuntamento in musica domenica 20 novembre alle ore 17:30 al Castello del Sasso. In occasione dell’iniziativa natalizia organizzata dall’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso, il Maestro Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e Stefano Indino, raffinato e apprezzato fisarmonicista, che vanta collaborazioni di calibro con i grandi della musica italiana, in concerto con un ricco repertorio di brani che spazieranno dalle colonne sonore del cinema ai brani tipici della tradizione popolare fino a quelli del cantautorato italiano.

“Siamo felici di esibirci in questa location davvero di prestigio come il Castello del Sasso, un luogo storico, fortemente identificativo del Borgo Storico del Sasso – dichiarano Travagliati e Indino – come sempre, porteremo la nostra musica e la voglia di regalare un momento di piacevole intrattenimento e allegria”.

“Tra di noi – proseguono Travagliati e Indino – c’è un rapporto di amicizia e collaborazione artistica che prosegue oramai da tanti anni. A guidarci, come sempre, l’amore per la musica, un mondo che dopo i due anni difficili legati alla pandemia finalmente quest’anno sta riprendendo a pieno regime e senza restrizioni. Ringraziamo con l’occasione l’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso per aver scelto noi e la nostra musica per questa occasione di festa e di intrattenimento, in un contesto storico come quello del Castello del borgo davvero suggestivo. Vi aspettiamo davvero numerosi!”.

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito. La manifestazione organizzata al Castello del Sasso si svolgerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 novembre, tra stand di pregevole artigianato, prodotti tipici locali, vino, castagne e vin brûlé.