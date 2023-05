Cerveteri, domenica 21 maggio si svolgerà la celebrazione dei 60 anni di attività del Gruppo Archeologico Romano – di Giovanni Zucconi

Tutti conoscono, e riconoscono, i meriti delle associazioni di volontariato archeologico che operano a Cerveteri e a Ladispoli. Ognuna con la sua storia e la propria identità. Ognuna con le sue aree di competenza da curare e da valorizzare. Impossibile, oltre che assolutamente inutile, fare una classifica di merito. Sono tutte encomiabili nelle loro

attività. Ma è facile individuare l’associazione che opera da più tempo sul territorio. Il Gruppo Archeologico Romano è l’associazione di volontariato archeologico più “antica”

d’Italia. E come dico sempre io, probabilmente del mondo.

Infatti, nel 1963, giusto 60 anni fa, Ludovico Magrini, colui che ha inventato l’associazionismo archeologico moderno, fonda il Gruppo Archeologico Romano. GAR che

muove i primo passi proprio a Cerveteri, con un organizzato contrasto alle azioni clandestine dei tombaroli. Un gruppo archeologico inizialmente molto diverso da quello

espresso dall’attuale sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia. Ma già allora pieno di voglia di fare, e di amore per il territorio. Un GAR composto quasi esclusivamente di giovani che poi, in molti, sono diventati professori universitari, importanti ricercatori o soprintendenti. E dopo 60 anni, la locale sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia, ancora opera sulle aree archeologiche del nostro territorio. Recuperando, manutenendo e valorizzando importanti siti che nel tempo erano stati abbandonati alla prepotenza della Natura per mancanza di risorse da parte delle Istituzioni.

60 anni sono un bel traguardo. Non solo per le persone. Per questo il Gruppo Archeologico Romano ha organizzato, nel 2023, una serie di manifestazioni per celebrare

questo importante traguardo. Una di queste di svolgerà a Cerveteri, domenica prossima, 21 maggio.

La mattinata sarà occupata da un convegno dal titolo “Valorizzazione e gestione delle aree archeologiche – Attività a Cerveteri e Ladispoli nell’ultimo decennio”, che si svolgerà a Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria. Interverranno, tra gli altri, le autorità di Cerveteri e Ladispoli, la Soprintendenza e la Direzione del Parco Archeologico e i rappresentanti di

tutte le associazioni di volontariato archeologico che operano sul nostro territorio.

Il pomeriggio sarà invece occupato da una visita guidata ad alcune delle aree dove attualmente opera il GAR. In particolare, si potrà visitare l’area della Tomba dei Claudi, e si

proseguirà