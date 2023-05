I campioni dell’indoor rowing sabato 20 e domenica 21 a Roma

Il gotha dell’indoor rowing sabato 20 e domenica 21 in gara a Roma. Tra i protagonisti i migliori rowers italiani e stranieri

Chiuse le iscrizioni alla 21^ edizione del C2 Open Indoor Championships di indoor rowing (Quinta tappa della Erg Cup 2023), che andrà in scena sabato 20 e domenica 21 nel centro sportivo universitario di Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto, organizzata come ogni anno dalla ASD C2 Team Italy. Come nelle previsioni la manifestazione, che può essere considerata un vero e proprio festival internazionale dell’indoor rowing, porterà a Roma i migliori rowers italiani e atleti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo.

L’evento quest’anno raggiungerà numeri record di partecipanti. Saranno oltre 500 gli atleti iscritti (per un totale di 700 atleti/gara considerando che molti disputeranno più di una prova).

Saranno rappresentate Italia, Regno Unito, Canada, Olanda e Malta e molte regioni italiane: Lazio, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Abruzzo, Veneto, Sicilia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna, Campania.

Tra i protagonisti più attesi l’inglese Toby Clay, Campione del mondo nel 2023, nella categoria 45-49 a Mississauga; l’altro atleta del Regno Unito John Davies che nel 2022/23 ha partecipato in tutte le tappe del Erg Cup 2022-23; Massimo Galletti Campione del Mondo 2021; Emanuele Romoli, atleta trentino della Prosport Campione del Mondo 2023 65-69 pesi leggeri; Laura Ghioldi detentore 8 record Italiani su varie distanze nella categoria 30-39 pesi leggeri; Assia Rosati, bronzo ai Mondiali del 2023; Leo Calabrese stella del Canottieri Roma, vincitore nei 2000 mt, nei 500 mt. e nella staffetta del 2022.

Oltre a questi, che saranno i più acclamati protagonisti della manifestazione, si cimenteranno al remoergometro atleti di ogni età e provenienza sportiva tra i quali il Rugbista azzurro (ora Team Manager della nazionale) Giamba Venditti che sfiderà alcuni atleti fortissimi provenienti dal mondo del crossfit tra i quali Valerio Proietti e Carmine Bruno, già campioni del C2 Open Team Challenge nel 2020; in gara anche la Livornese Giulia Persico, detentrice di ben 8 record italiani su varie distanze dai 4 minuti alla mezza maratona che sarà in lizza per salire sul podio.

Particolare attesa per le Gare riservate agli atleti del para rowing, che vedrà tra i partecipanti il gruppo di atleti speciali del Rowing Catania che giungeranno a Roma particolarmente numerosi e pronti a dimostrare tutto il loro valore al remoergometro (dopo aver superato già importanti ostacoli logistici come la cancellazione inaspettata dei loro voli per raggiungere Roma!).

La manifestazione anche quest’anno godrà del patrocinio ed il sostegno di importanti istituzioni come Roma Capitale (Assessorato ai Grandi Eventi, allo Sport, Turismo e Moda) della Federazione Italiana Canottaggio, di ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

Speaker d’eccezione della manifestazione Bruno Mascarenhas, grande protagonista del canottaggio azzurro, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene nel 2004.

CHALLENGE FILIPPO MONDELLI: CON LE FIAMME GIALLE PER RICORDARE UN CAMPIONE DEL CANOTTAGGIO ITALIANO-

Il mondo del canottaggio e dell’indoor rowing non dimentica i suoi campioni. Nell’ambito dei C2 Open Championships 2023 si svolgerà la seconda edizione Challenge “Filippo Mondelli” per ricordare il giovane canottiere, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia, prematuramente scomparso a soli 26 anni, a causa di un terribile male. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi esclusivamente in modalità online dal 24 al 29 aprile 2022 e che ha raccolto la cifra di €10.500, devoluta all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, sabato 20 maggio l’evento, fortemente voluto dalle Fiamme Gialle, club nel quale Mondelli è cresciuto e ha gareggiato, sarà riproposto all’interno Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto e anche in modalità virtuale. La prova online potrà essere effettuata liberamente nei giorni compresi tra il 15 e il 20 maggio. L’ ASD C2 Team Italy e la Federazione Italiana Canottaggio che ha concesso il patrocinio saranno al fianco delle Fiamme Gialle nell’organizzazione. Il Challenge Mondelli anche per quest’anno sarà aperto a tutti, tesserati e non, agonisti e amatori, dagli Under 12 agli Over 80. A differenza della prima edizione che prevedeva la distanza di 500 metri, quest’anno il Challenge si disputerà sul percorso a tempo di un minuto e chiunque, in ogni angolo del mondo dispone di un remoergometro, potrà partecipavi. L’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro.

Al termine della competizione le classifiche saranno pubblicate sui siti web: www.fiammegialle.org, www.canottaggio.org, www.worldrowing.com e www.concept2.it.

IL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE-

Sabato 20 maggio 2023

*Ore 12:00

C2 Open Rowerg Championship Under 14 2023

Gara individuale su 1500 – 1000 metri

C2 Open Team Championship Under 14

Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m)

C2 Open Sprint Championship

Gara individuale su 500 metri

Domenica 21 maggio 2023

*Ore 09:00

C2 Open Rowerg Championship 2023

Gara individuale su 2000 metri

*Ore 11:00

C2 Campionato Speciale

Prova individuale a tempo – 1 minuto

*Ore 11:30

C2 Open Team Championship

Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m)