Share Pin 0 Condivisioni

Consentita anche la presenza di pubblico nel rispetto delle norme relative al distanziamento fisico e all’utilizzo della mascherina

Cerveteri, domani nuovo consiglio comunale –

Nuovo appuntamento con il consiglio comunale domani a Cerveteri.

Il presidente del consiglio comunale ha infatti comunicato che “A seguito della sospensione per problemi tecnici del collegamento di video conferenza della seduta di Consiglio comunale in sessione straordinaria di seconda convocazione e in seduta pubblica del 3/12/2020 i lavori interrottisi ai punti in trattazione congiunta 7-8-9 e 10 della convocazione prot. n. 54291 del 01/12/2020 sono aggiornati al giorno 10 dicembre 2020 alle 9”.

Sarà consentita inoltre la presenza di pubblico nel rispetto delle misure di distanziamento fisico e all’utilizzo della mascherina fino a un massimo di 20 persone.

Il consiglio sarà trasmesso anche in streaming.