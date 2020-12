Share Pin 1 Condivisioni

Via Settevene Palo allagata e auto in difficoltà

Cerveteri, il maltempo continua a causare disagi in città –

Nonostante il vento si sia placato e le piogge torrenziali si siano trasformate in semplici piogge invernali, i disagi per il territorio etrusco rimangono.

Strade allagate, tombini ostruiti e difficoltà per pedoni e auto a spostarsi lungo tutto il territorio comunale.

Nella centrale città di Cerveteri, il “serpentone” (la Settevene Palo) proprio al semaforo che immette sulla Settevene Palo Nuova, la carreggiata nel tardo pomeriggio si è trasformata in un vero e proprio lago.

Conseguenza: auto in transito da e per Cerveteri in difficoltà.

Disagi anche in direzione Cerveteri alta, dove i diversi ‘crateri’ che col tempo si sono formati sul sedime stradale, si sono trasformati in vere e proprie piscine a cielo aperto, con il rischio anche per i semplici pedoni di un ‘bagno invernale’ inaspettato.