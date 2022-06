La manifestazione religiosa avrà inizio alle ore 18:00 presso la chiesa della SS. Trinità con la Santa Messa e proseguirà dopo con la processione

Cerveteri, domani infiorata e processione del Corpus Domini –

Si terrà domani, 19 giugno, l’annuale infiorata per la processione del Corpus Domini a Cerveteri.

La manifestazione religiosa avrà inizio alle ore 18:00 presso la chiesa della SS. Trinità con la Santa Messa e proseguirà dopo con la processione.

Il percorso passerà da Via Fontana Morella, via Settevene Palo, Largo Almunecar, tornerà nuovamente su via Settevene Palo e poi passerà per via Ceretana per giungere in Piazza Aldo Moro.

La benedizione eucaristica sarà impartita dalla sommità delle scalette.

Saranno coinvolte le parrocchie di Santa Maria Maggiore, SS. Trinità e San Francesco d’Assisi.

