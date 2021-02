Share Pin 2 Condivisioni

”Ecco come la gente rispetta l’ambiente”

Cerveteri, discarica a cielo aperto in via Casale di Centocorvi: la segnalazione

Alle discariche a cielo aperto non c’è mai fine. Numerose le segnalazioni dei cittadini di Cerveteri che ogni giorno si trovano costretti a fare i conti con rifiuti di vario genere abbandonati abusivamente sul territorio.

Stanchi e sempre più indignati, i residenti si muniscono di tanta pazienza, ricorrendo nella maggior parte dei casi alla pulizia delle aree così lasciate in abbandono dagli zozzoni.

Rifiuti ingombranti nei prati e sacchetti di immondizia sul ciglio della strada, questi solo alcuni degli scenari più diffusi che non solo inquinano l’ambiente ma possono arrivare a causare problemi anche alla circolazione.

“Ecco come la gente rispetta l’ambiente – ha segnalato un cittadino – Ho perso un’ora a raccogliere le buste lasciate dagli incivili lungo il bordo stradale e per giunta nel mio terreno. Purtroppo non sono riuscito a togliere tutto, spero in una bonifica a breve. Segnalate per favore, segnalate”.



