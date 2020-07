Condividi Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, di nuovo attivo l’incendio in via di Ceri

Vigili del fuoco e Protezione Civile di Cerveteri oltre e La Fenice di Ladispoli sono ancora al lavoro in via di Ceri. L’incendio che ieri aveva impegnato diversi uomini sul campo è tornato attivo nella giornata di oggi. In ausilio agli uomini a terra anche un elicottero dei vigili del fuoco.

La strada è, comunque, percorribile.

foto Protezione Civile la Fenice