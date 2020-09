Cerveteri, De Angelis-Orsomando: “Situazioni pericolose su Settevene Palo”

Share Pin 3 Condivisioni

Attacco dell’opposizione nei confronti dell’Amministrazione Pascucci a causa della situazione di un marciapiede che versa in condizioni di degrado

Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando: Cari Amministratori Comunali il tempo di andare sui palchi per tagliare nastri e pubblicizzarsi è scaduto e la stagione dei teatrini è finita. Tra poco inizia la scuola e stiamo in una tale situazione molto ma molto pericolosa per cui sarebbe bene che vi sia un vostro intervento urgente prima prima che succeda qualche grave incidente.Non siete in grado? Allora DIMETTETEVI