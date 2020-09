Affaire Cavaliere, Grando: “Non sapevo che l’evento avrebbe ospitato movimenti e tesi che non condivido”

Share Pin 180 Condivisioni

Il Sindaco di Ladispoli si dissocia dalle esternazioni del capogruppo FDI e chiarisce perché indossasse la fascia tricolore

Lo scorso 26 agosto un gruppo di donne, radunate in un movimento denominato “il popolo delle mamme” ha fatto tappa, tra gli altri, anche nel Comune di Ladispoli, esponendo le proprie preoccupazioni nei confronti delle modalità con cui il Governo ha previsto la riapertura delle scuole e chiedendo il supporto dei rappresentanti locali per dare maggior risalto alla loro protesta, che si sarebbe svolta a Roma il 5 settembre.

È solo a questo che si deve la partecipazione in rappresentanza del Comune di Ladispoli del Consigliere Raffaele Cavaliere alla manifestazione che si è svolta ieri a Roma e dell’uso della fascia.

Non sapevo che a questo evento avrebbero preso parte altri movimenti che, per quanto mi riguarda, sostengono tesi non condivise e che nulla hanno a che fare con l’amministrazione della città di Ladispoli.