Cerveteri: DCL Edilizia sposa il progetto RIM, la serie C di basket prende forma

Conferme in rosa e sulla panchina, ma soprattutto l’arrivo di un nuovo main sponsor. La serie C di basket prende forma

Le aziende di Cerveteri sposano il progetto RIM e cresce l’attesa in città per la prima volta in serie C di una squadra maschile di basket. DCL Edilizia sposa il progetto e diventa main sponsor della società, ma non solo. Confermato nel roster della prossima stagione Angel Galan che in questi mesi era stato corteggiato da tante squadre di Serie B e firma Elia D’Auria, giocatore d’esperienza che sbarca a Cerveteri. Buone notizie anche per la panchina, la RIM blinda coach Giorgio Russo, traghettatore della passata stagione.

Resta ancora da risolvere il nodo campo, ma il direttivo sta cercando di trovare una soluzione al problema nel più breve tempo possibile.

Queste le parole del General Manager, Daniele De Stradis: “L’adrenalina per la prima volta in serie C è tanta, stiamo cercando tramite un duro lavoro che dura già da 2 mesi di non fare solo una comparsa in serie C ma creare un progetto duraturo per il territorio. Un grazie immenso va a DCL EDILIZIA che ha sposato la Rim come Main sponsor e a tutte le altre aziende del territorio che piano piano si stanno aggiungendo. Abbiamo ancora un grosso problema del campo da gioco e insieme alle Presidenti Maura e Ilenia Rinaldi stiamo sistemiamo anche questa situazione”.

“Il vero colpo di mercato però è la riconferma del nostro coach Giorgio Russo – spiega De Stradis – oltre ad essere un mio grande amico è un allenatore di assoluto livello, fatto sta che durante questi mesi ha ricevuto offerte importanti da altre società. Rimane con noi ed io non posso che esserne orgoglioso. Davanti a noi abbiamo un altro mese per regalarci un sogno, siamo alla ricerca del decimo senior da firmare che ci faccia fare il definitivo salto di qualità. Al momento abbiamo una coppia di giocatori per ogni ruolo, tranne che per la posizione di Lungo dove c è solo Alfarano. Spero di accontentare il nostro allenatore per finire il roster entro la fine di luglio, stiamo seguendo un paio di ragazzi che potrebbero fare proprio al caso nostro”.

DCL Edilizia RIM, le conferme e la formazione attuale

Roster:

Lattanzi

Nizza

Parroccini

Mastropietro

Bezzi

Galan

D’auria

Garbini

Alfarano

Coach Giorgio Russo

Vice Leonardo Ludovisi

GM Daniele De Stradis