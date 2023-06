Cerveteri: Daniele Stirpe trionfa ai campionati nazionali Gold e Silver di scherma

Daniele Stirpe, atleta cerveterano, trionfa a Brescia e si laurea campione di sciabola del campionato nazionale Silver

Splende un po’ di Cerveteri in quel di Brescia dove nei giorni scorsi sono andati in scena i campionati nazionali Gold e Silver di scherma che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. La lotta per i diversi titoli si è giocata all’ultima stoccata e Daniele Stipe, atleta di Cerveteri in forza alla Virtus Scherma Roma Lame Tricolori, si è laureato campione silver nella disciplina della sciabola.

Il percorso di Daniele è stato netto e lo schermidore ha trionfato vincendo il primo match per 15 punti a 11 e migliorandosi in finale dove ha lasciato solo 9 punti al proprio avversario. In entrambi i casi, Stirpe si è scontrato con atleti livornesi.