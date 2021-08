Appuntamento alle 21 con Discovering di Mandala Dance Company

Cerveteri: dal 21 agosto continua il viaggio del Festival Rilievi In Danza 2021 –

Dopo una breve pausa, continua il viaggio a Cerveteri (RM) della prima edizione di Rilievi In Danza, con la direzione artistica di Paola Sorressa: il21 agosto alle ore 21:00 va in scena Discovering diMandala Dance Company.

A 50 anni di distanza dal primo passo dell’uomo sulla luna, evento che ha cambiato la storia dell’Umanità e il suo modo di relazionarsi con lo spazio, il tempo e la gravità. Discovering, con le coreografie di Paola Sorressa, è una riflessione su cosa spinge l’Uomo ad andare oltre i suoi confini e superare i propri limiti. Il 22 agosto, alle ore 19 presso il Centro Storico e alle ore 21:00 al Parco della Legnara, Consorzio Coreografi Danza d’Autore/C.ia Francesca Selva presenta Niente che sia oro resta.

Liberamente ispirato al romanzo Outsiders (da cui venne tratto il film I ragazzi della 56a strada, che racconta il momento di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, attraverso la consapevolezza delle distanze sociali e delle convenzioni presenti), la frase del poeta Robert Frost, che dà titolo allo spettacolo, vuole sottolineare la fugacità e la fragilità dell’esistenza umana. Tema questo caro alla coreografa Francesca Selva che sempre fa riferimento alla caducità dell’uomo.

Il Festival prosegue il 23 agosto alle ore 21:00 al Parco della Legnara, con lo spettacolo Dante Sommo Poeta di Astra Roma Ballet, coreografie di G. Primiano, K.Arduini, F. Paparozzi.

Nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante, la compagnia ha voluto omaggiare la sua figura con una creazione coreografica innovativa e particolare, che incanti per la bellezza dei suoi poetici sonetti giovanili, delle sue adorate figure femminili, creature di Dio, che l’hanno salvato e aiutato nei momenti più bui della sua vita, per i suoi incontri con personaggi grandiosi, ma anche per la severità e la sua lotta nel condannare gli usurai, i ladri e tutti coloro che agivano per il solo proprio interesse.

Il 24 agosto Mandala Dance Company replica con Les Fils Rouge alle ore 19:00 presso il Centro Storico di Cerveteri e alle ore 21:00 al Parco della Legnara, con questa produzione site specific che si ispira alle diverse interpretazioni dei leitmotiv che ci conducono in questa Vita.

In alcuni momenti rappresentano quello che ci lega, in altri quello che ci separa; possono indicarci una direzione o impedirci di raggiungerla. Per Freud il filo rosso è quell’elemento preciso dell’inconscio che definisce l’intero percorso psicologico di un individuo.

Con questo filo invisibile, lunghissimo e indistruttibile siamo legati alla nostra anima gemella alla quale siamo destinati prima o poi a unirci. Coreografie di Paola Sorressa.

La prima edizione di Rilievi In Danza si conclude il 25 agosto con Querida Gala di Campania Danza: alle ore 19:00 presso il Centro Storico con la performance site specific e alle ore 21:00 al Parco della Legnara. Un progetto coreografico di Antonio Apicella che si propone di riportare in scena alcuni aspetti della vita di Elena Diákonova, passata alla storia con il semplice nome di Gala. Lei, donna senza passato, donna in maschera dal personaggio ben inventato, affascinante paradosso, diventato veicolo di una narrativa che tiene a galla il gusto per le storie mai chiuse.

Organizzato da Mandala Dance Company, con il patrocinio del Comune di Cerveteri, Assessorato alle Politiche Culturali, e AICS Danza (Ente di Promozione – Associazione Italiana Cultura e Sport), il Festival nasce dalla sinergia d’intenti reciproci concretizzati nell’assegnazione della Residenza Artistico Culturale 2021/24 a Mandala da parte del Comune stesso.

Con il sostegno del MIC (Ministero della Cultura) per l’organizzazione di eventi all’aperto nell’estate 2021, il Festival vuole rappresentare un nuovo contenitore artistico culturale in linea con gli obiettivi del Comune.

Si inquadra infatti all’interno della programmazione degli eventi dedicati agli Etruschi nonché atti ad alimentare il nuovo Brand ETRURIA MERIDIONALE, che il Comune mette in campo nel 2021 in occasione della proroga del titolo Città della Cultura della Regione Lazio 2020, come una start up di eventi che dovranno diventare ricorrenze annuali favorendo la conoscenza attuale della civiltà etrusca.

Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]

Inoltre, per il pubblico del Festival, sarà possibile partecipare anche a Notti d’Estate in Etruria 2021: visite guidate, condotte da guide professioniste e organizzate nel rispetto della sicurezza, che coinvolgeranno attivamente i visitatori alla scoperta del sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia, ricchissimo di testimonianze archeologiche, situato in una regione di rara bellezza – la Tuscia – caratterizzata da una natura rigogliosa e incontaminata.

Aperture straordinarie di importanti aree archeologiche normalmente non accessibili al pubblico, nuovi percorsi naturalistici offriranno ai partecipanti la possibilità di conoscere paesaggi unici, caratterizzati da dolci colline tufacee, torrenti, cascate e dalla macchia mediterranea. Info e prenotazioni: (+39)0652725945 – (+39) 3534107535 – (+39)0699552637). Punto Informazioni Turistiche (dal martedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30) oppure [email protected]/[email protected]