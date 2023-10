Cerveteri dal 18 ottobre parte il servizio con Ecomobili

Sarà possibile conferire abiti usati, piccoli raee, toner, pile e farmaci, plastica rigida, cassette in plastica e legno

Ecomobili itineranti che raggiungono il cittadino in diversi punti della città per offrire un servizio aggiuntivo: un mezzo della ditta che gestisce i servizi di igiene urbana in città, la Rieco S.p.A. sarà a disposizione per il conferimento di abiti usati, piccoli raee, toner, pile e farmaci, plastica rigida, cassette in plastica e legno. “Un ulteriore servizio offerto ai cittadini che si aggiunge al Centro di raccolta comunale e che, nelle intenzione dell’amministrazione – spiega il Sindaco, Elena Gubetti – andrà incontro alle necessità e esigenze, di vita e lavorative, dei nostri cittadini. Siamo convinti che, per raggiungere obiettivi e percentuali sempre più alti di raccolta differenziata, sia necessario offrire

strumenti diversificati agli utenti, con l’intento di semplificare le procedure senza stravolgere le abitudini”.

Il primo passaggio della Ecomobile è in programma per mercoledì 18 Ottobre in piazza della Mola, in località Ceri, nei pressi del parcheggio, dalle ore 10 alle ore 16. “Insieme all’amministrazione comunale, abbiamo pensato ad un calendario che si ripete mensilmente e che raggiunga tutte le frazioni del territorio di Cerveteri – sottolinea il Presidente Rieco S.p.A, Alberto Berardocco – in modo che tutti abbiano la possibilità di usufruire di un servizio aggiuntivo, condividendo fin da subito le finalità dell’Ente”.

Il calendario prevede il passaggio e la sosta della Ecomobile il secondo giovedì di ogni mese in piazza Sant’Eugenio, nei pressi della Chiesa, in località I Terzi dalle 8 alle 12 e nel piazzale Borgo San Martino dalle ore 13 alle ore17 mentre il terzo giovedì del mese il mezzo stazionerà in via del Fico, località Sasso, dalle 10 alle 16 per spostarsi, il primo e quarto giovedì del mese, in largo Vivaldi a Valcanneto dalle 10 alle 16.

Il giro della Ecomobile prosegue, il secondo mercoledì di ogni mese, in piazza della Mola, in località Ceri, dalle 10 alle 16 e il primo e terzo mercoledì del mese, dalle 10 alle 16, a Cerenova e Campo di Mare, nei pressi del cavalcavia per terminare, il secondo e quarto martedì di ogni mese, in piazza Pagliuca, località Due Casette, dalle 10 alle 16.

Cerveteri dal 18 ottobre parte il servizio con Ecomobili