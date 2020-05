Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Maestro Augusto Travagliati: “Ripartiamo con entusiasmo. Un piccolo ritorno alla normalità”

Cerveteri, dal 1 giugno ripartono i corsi dell’Associazione Amici della Musica

I corsi dell’Associazione Amici della Musica di Cerveteri del Presidente Aurelio Badini riaprono i battenti. A seguito della firma dell’Ordinanza Regionale, a partire da lunedì 1 giugno ripartiranno infatti le lezioni di musica che si svolgono all’interno dei locali di Case Grifoni, ferme dai primi giorni di marzo a seguito della pubblicazione del primo DPCM.

“Ripartiamo con entusiasmo – ha dichiarato il Maestro Augusto Travagliati, Direttore Artistico dell’Associazione – dopo un periodo difficile per il nostro paese, inimmaginabile fino a pochi mesi fa, torniamo pian piano alle nostre care e vecchie abitudini. Non possiamo fare concerti, non potremo ascoltare il nostro Gruppo Bandistico Cerite sfilare per la città, per il momento nulla sarà come prima. Cerchiamo però di tornare alla normalità, ricominciando i corsi di musica che oramai da tanti anni rappresentano un importante punto di riferimento, ma anche una preziosa valvola di sfogo per i tanti nostri concittadini con la passione per la musica. Vi aspettiamo, per ricominciare insieme a divertirci e a suonare”.

Con la ripartenza dei corsi, riaprono ovviamente anche le iscrizioni. L’Associazione Amici della Musica, con Docenti esperti e qualificati propone corsi di formazione per lo studio del sassofono, del clarinetto, pianoforte e tastiere, violino, canto, tromba, trombone, chitarra e batteria. Le quote mensili già versate relative al mese di marzo per cui non si è potuto usufruire verranno compensate nel mese di giugno.

I locali dei corsi di musica sono stati tutti regolarmente sanificati come previsto dal DPCM ultimo. Come sempre le lezioni saranno individuali tra Docente e allievo, mantenendo in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro.

Ad inizio lezione sarà obbligatorio lavare accuratamente le mani ed igienizzarle con il prodotto che verrà messo a disposizione dalla scuola di musica.

Per iscrizioni e informazioni chiamare il numero 3396067067.