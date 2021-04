Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, da domani partirà la raccolta itinerante di abiti e accessori –

“Da domani, sabato 24 Aprile partirà la raccolta itinerante di abiti e accessori. Sarà possibile conferire in busta chiusa indumenti, accessori, biancheria per la casa, scarpe, borse, giocattoli in materiale tessile, coperte e cappelli. Questi gli appuntamenti previsti per il 2021: Sabato 24 Aprile; Venerdì 30 Aprile; Sabato 8 Maggio; Sabato 15 Maggio; Sabato 23 Ottobre; Sabato 30 Ottobre; Sabato 6 Novembre; Sabato 13 Novembre. La raccolta sarà effettuata ai seguenti indirizzi: VIA DEI PINI dalle 8:00 alle 9:00; LARGO SASSO dalle 9:00 alle 10:00; LARGO PASSARELLI dalle 10:00 alle 11:00; GRANARONE dalle 11:00 alle 12:00.”

Lo rende noto attraverso il proprio profilo Facebook il Comune di Cerveteri