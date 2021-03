Share Pin 2 Condivisioni

Cerveteri, da domani la consegna dei buoni spesa presso il PMA di Protezione Civile –

“Partirà domani, martedì 30 marzo la consegna dei buoni spesa. Le persone che hanno diritto ai buoni spesa in queste ore riceveranno una e-mail di conferma. Inoltre da domani, martedì 30 marzo, la graduatoria degli assegnatari sarà disponibile (nel rispetto delle norme sulla privacy) sul sito www.comune.cerveteri.rm.it. Attenzione: soltanto i beneficiari riceveranno la e-mail. I buoni si potranno ritirare presso il PMA del Gruppo Comunale di Protezione Civile sito in Via Furbara Sasso (incrocio con Via Aurelia), dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 fino a sabato 3 aprile. Per il ritiro è necessario che si presenti il richiedente dei buoni munito di copia di un documento di identità valido. Per urgenze o necessità, contattare il numero 0689630225. Continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore.”

Lo dichiara in una nota appena diffusa il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci