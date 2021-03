Share Pin 4 Condivisioni

Covid: 818.954 i controlli effettuati dalle forze di polizia la scorsa settimana –

Nella settimana che va dal 22 al 28 marzo sono stati svolti dalle forze di polizia 818.954 controlli per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Le persone controllate, ha fatto sapere il Viminale, sono state 719.785, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 13.436, mentre 88 persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena.

Controllate inoltre 99.169 attività ed esercizi commerciali; i titolari sanzionati sono stati 757, 186 i provvedimenti di chiusura.