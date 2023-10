Cerveteri: da domani ecco le “Ecomobili”, isole ecologiche itineranti

Prima tappa, mercoledì 18 ottobre. Le “Ecomobili” saranno disponibili in tutto il territorio comunale. Finalmente le Isole Ecologiche più comode e vicine ai cittadini

Un ulteriore servizio si aggiunge nell’ambito del progetto di riorganizzazione completa del servizio di igiene urbana del Comune di Cerveteri. Dopo l’entrata in vigore del nuovo calendario per le utenze domestiche e non domestiche, unico per tutto il territorio e valido per tutto l’anno, è oramai imminente la partenza di un nuovo importante servizio rivolto a tutta la collettività, che si pone l’obiettivo di facilitare e semplificare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte di tutti i cittadini. A partire da mercoledì 18 ottobre prende infatti il via il servizio degli “Ecomobili”, ovvero isole ecologiche itineranti che di giorno in giorno, saranno disponibili nel territorio comunale, per consentire in particolar modo ai residenti nelle Frazioni più lontane dal capoluogo di poter conferire qualsivoglia tipologia di rifiuto senza doversi necessariamente recare al Centro di Raccolta comunale di Via Settevene Palo Nuova.

Vi si potrà conferire abiti usati, Raee, toner, pile esauste, farmaci, plastica rigida e cassette in plastica e legno.

Le Ecomobili faranno sosta in tutto il territorio. Nel dettaglio, Il primo e il quarto giovedì del mese, il servizio sarà in Via Vivaldi a Valcanneto, dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Il secondo giovedì di ogni mese sarà in Piazza Sant’Eugenio a I Terzi, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, mentre nel pomeriggio si sposterà nel piazzale Borgo San Martino dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Il terzo giovedì del mese sarà il turno della Frazione del Sasso: il mezzo della Rieco Spa stazionerà in via del Fico, dalle 10:00 alle ore 16:00.

Nella località di Ceri, il servizio sarà operativo il secondo mercoledì di ogni mese, in piazza della Mola, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Doppio appuntamento per Cerenova e Campo di Mare: il primo e terzo mercoledì del mese, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, nei pressi del cavalcavia. Nella Frazione delle Due Casette infine, appuntamento il secondo e quarto martedì di ogni mese, in piazza Pagliuca, sempre dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

“Prosegue il riassetto del servizio di igiene urbana della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con l’ingresso in servizio, già dal luglio di questa estate, della nuova ditta, la Rieco Spa, il cambio di passo che c’è stato sul sistema dei rifiuti è stato evidente e tangibile, sia per quanto riguarda la maggiore efficienza del servizio sia per la qualità di quanto offerto dalla Ditta appaltatrice. Quello delle Ecomobili, quelle che conosciamo più semplicemente come isole ecologiche mobili, è un servizio estremamente importante, che in particolar modo si rivolge ai cittadini delle Frazioni e dei Borghi più lontani, che in questo modo avranno praticamente sotto casa i mezzi per conferire i propri rifiuti senza doversi fare necessariamente il viaggio fino al capoluogo. Migliorare sempre di più il modo di fare la raccolta differenziata, passa anche da qui”.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul calendario delle tappe delle Ecomobili, si prega di visitare il sito web del Comune o contattare il servizio clienti della Rieco SpA attraverso i canali di comunicazione ufficiali.