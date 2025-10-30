Cerveteri cuore e grinta. Parità nell’andata di Coppa Italia, qualificazione aperta

Si conclude 0 – 0 un match in cui i Cervi hanno dimostrato compattezza e unione in tutti i reparti, senza mai soffrire. Tra Luiss e Cerveteri, valido per gli ottavi di andata di coppa, e stata una gara equilibrata. Nel primo tempo i locali sbagliano un rigore neutralizzato da Carlini, a dieci minuti dal termine della prima parte, conclusione letteralmente sprecata da Ferruzzi, servito su un piatto da argento da Bezziccheri. La ripresa è equilibrata, unica azione degna di nota è dei verde azzurri con Bruno il cui tiro viene allontanato dalla linea di porta.

“Ce la siamo giocata, loro più forti di noi, ma noi meglio sul piano caratteriale e motivazionale. Sono contento – ha detto il presidente Andrea Lupi”.

