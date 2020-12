Share Pin 43 Condivisioni

Belardinelli e Piergentili: “Praticamente una missione impossibile: colpa del Sindaco”

Cerveteri, crisi del personale all’ufficio tributi con un solo dipendente –

Anna Lisa Belardinelli (FdI) e Luca Piergentili (Lega) hanno voluto constatare da vicino la situazione dell’ufficio tributi del Comune di Cerveteri.

I due consiglieri d’opposizione hanno così potuto constatare il principale motivo delle difficoltà che hanno vissuto in queste settimane i cittadini che hanno provato a contattare l’ufficio.

Un solo dipendente si occuperebbe di svolgere non solo tutte le pratiche, ma anche di accogliere con appuntamento gli utenti e di rispondere alle centinaia di telefonate giornaliere, aiutato solo in questo da un collega arrivato in mobilità da pochi giorni.

“Praticamente una missione impossibile – dicono i due consiglieri d’opposizione –. Se questa è la situazione in un ufficio importante come l’ufficio tributi, negli altri le cose non vanno certo meglio”.

“I gravi problemi non possono essere giustificati con l’emergenza Covid che li ha sicuramente aggravati, ma non ne è la causa”, affermano Belardinelli e Piergentili.

“Il personale è ridotto ormai ai minimi termini e le pratiche vengono portate avanti con grandissima difficoltà, tanto che in alcuni uffici si deve ricorrere all’aiuto di professionisti esterni”, spiegano.

Belardinelli e Piergentili lamentano che il poco personale rimasto non viene gratificato ed è sempre più demotivato.

“Questo è senza dubbio il risultato del delirio di onnipotenza del Sindaco Pascucci” criticano duramente i due consiglieri.

Il Sindaco di Cerveteri da 8 anni e mezzo ha accentrato a sé anche le funzioni di assessore al personale.

Oltre al Sindaco, i due imputano anche al resto della maggioranza il ruolo silente di votare a favore di ogni scelta dell’amministrazione.

“Vogliamo fare un ringraziamento anche ai volontari della Protezione Civile che, all’ingresso del Parco della Legnara, rispondono agli utenti con cortesia e pazienza”, concludono.