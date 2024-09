Cerveteri, corso BLSD per la popolazione: formarsi per salvare vite

Il corso si terrà nell’ambito della prima Festa degli Angeli Ceretani, una giornata dedicata alla memoria dei giovani di Cerveteri, patrocinata dall’Amministrazione comunale.

Cerveteri, 29 settembre 2024 – Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, sempre attento alla sicurezza e alla salute della nostra comunità, ha organizzato un importante corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per adulti e bambini. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini e completamente gratuita, si terrà sabato 6 ottobre presso la Base di Casetta Mattei n. 14, località I Terzi (Cerveteri).

Il corso, destinato a un massimo di 20 partecipanti, si prefigge l’obiettivo di fornire competenze fondamentali in caso di arresto cardiaco o emergenze respiratorie, sia per adulti che per bambini. La capacità di intervenire prontamente in situazioni critiche può fare la differenza tra la vita e la morte, e questa formazione mira proprio a dare alla popolazione gli strumenti necessari per agire in modo tempestivo e sicuro.

Il Sindaco di Cerveteri, che ricopre anche il ruolo di Capo della Protezione Civile, ha espresso il proprio pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando come la formazione e la prevenzione siano pilastri fondamentali per la tutela della salute pubblica. “Questo corso – ha dichiarato – rappresenta non solo un’opportunità formativa di grande valore, ma anche un gesto concreto di responsabilità collettiva. La capacità di saper agire rapidamente e con consapevolezza può davvero salvare vite umane, ed è un impegno che l’amministrazione comunale sostiene con forza”.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel solco delle attività di supporto già dimostrate dalla Protezione Civile di Cerveteri in occasione degli interventi per le emergenze recenti, come il prezioso aiuto fornito alle popolazioni di Bagnacavallo e Traversara colpite dalle alluvioni.

“È un segno di vicinanza e di sensibilità verso la comunità – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un valore che ci impegniamo a portare avanti anche attraverso iniziative come questa”

Modalità di iscrizione

Per partecipare al corso, è necessario inviare una mail di prenotazione all’indirizzo [email protected]. Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste.