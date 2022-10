I consiglieri Belardinelli, Piergentili, Paolacci e Pavin: “L’ennesimo episodio che denota lo scarso interesse mostrato in questi anni verso il mondo dello sport”

Cerveteri: chiusura al pubblico dello stadio Galli, l’opposizione chiede i motivi e i tempi di riapertura –

Abbiamo appreso la notizia della chiusura al pubblico dello stadio Galli dai social e dalla stampa. Il sindaco in merito si è limitata a rilasciare scarne dichiarazioni in cui afferma che manca la licenza di pubblico spettacolo e che è necessario effettuare alcuni lavori da parte del gestore.

Come sempre ci si loda sulla stampa per qualsiasi iniziativa, ma non c’è mai chiarezza quando si verifica qualsiasi problema, in tal caso anziché informare la cittadinanza, si preferisce far calare il silenzio.

Quello che a noi interessa è dare risposte ai tanti cittadini che in queste ore ci stanno ponendo delle domande sul perché della chiusura, su quali saranno i tempi per la riapertura, domande che abbiamo girato al Sindaco con un’interrogazione che speriamo vivamente venga discussa nella prossima seduta di consiglio comunale di martedì 25 ottobre.

In attesa di risposte ci risulta difficile credere che il problema si sua verificato in questi ultimi giorni e allora ci chiediamo chi doveva vigilare? L’assessore allo sport in carica fino a quattro mesi fa era a conoscenza di queste mancanze?

Una cosa è certa questo è l’ennesimo episodio che denota lo scarso interesse mostrato in questi anni verso il mondo dello sport!

Anna Lisa Belardinelli

Luca Piergentili

Gianluca Paolacci

Vilma Pavin