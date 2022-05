Cerveteri, Charity Dinner per raccogliere fondi per la Spiaggia Liberamente

Charity Dinner per raccogliere fondi per la Spiaggia “Liberamente” ieri sera presso il Circolo sportivo Antico Tiro a Volo con l’Evento Padel for you, As Roma e Alphapadel un grande momento di solidarietà organizzato da Marica Coco.

Alla presenza del sindaco Alessio Pascucci e del vicesindaco Elena Gubetti si è tenuta un asta di beneficenza il cui ricavato pari a 3700 euro verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature da donare alla spiaggia Liberamente. Unico spazio pubblico accessibile a tutte le persone con diversa abilità motoria, gratuitamente creato dal Comune di Cerveteri l’estate del 2021. “Un progetto nato dal desiderio della nostra amministrazione di consentire a tutti il diritto di godere del nostro mare, ha dichiarato il sindaco Pascucci, un successo strepitoso per l’unica spiaggia accessibile pubblica di tutto il litorale laziale che ha subito attirato l’apprezzamento dell’ AS ROMA che ha sposato il nostro progetto e ha voluto contribuire concretamente alla sua realizzazione mettendo all’asta 3 magliette della squadra giallorossa autografate.”

I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di nuove sedie job che daranno la possibilità di fare il bagno al mare ai fruitori della spiaggia.

“Un grazie di cuore all’ AS ROMA, conclude il vicesindaco Gubetti, che ha dimostrato una grandissima sensibilità verso un tema così importante come quello dell’inclusione e dell’abbonamento delle barriere, grazie agli organizzatori dell’evento per aver voluto sostenere il nostro progetto che ci rende orgogliosi di aver fatto, primi nel Lazio, una scelta cosìcoraggiosa”.