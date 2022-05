Ladispoli, domani sciopero degli addetti delle Farmacie. Servizio garantito dalla 3 di via Bari

A comunicarlo è la Flavia Servizi

IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI CATEGORIA IL SERVIZIO GARANTITO DALLA FARMACIA 3 DI VIA BARI

Flavia Servizi rende noto che in occasione dello sciopero nazionale degli addetti alle farmacie comunali previsto per lunedì 9 maggio, il servizio di vendita farmaci sarà ugualmente garantito per l’intera giornata dalla farmacia numero 3 di via Bari numero 72.

Sempre per lunedì 9 maggio il servizio tamponi presso la farmacia 2 di viale Europa non è garantito anche per chi avesse già prenotato.