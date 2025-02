Cerveteri celebra i Martiri delle Foibe –

Poco fa, al Parco di Via Martiri delle Foibe, insieme ai colleghi Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e numerosi Consiglieri comunali, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni d’Arma e alle realtà di volontariato, abbiamo reso omaggio ai Martiri delle Foibe, con una piccola ma sentita cerimonia. Una cerimonia alla quale hanno preso parte anche Giacomino Rinaldi, in qualità di speaker e Michael Supnick, per l’esecuzione del Silenzio.

𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗶 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

𝐵𝑢𝑜𝑛𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜. 𝐶𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜, 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎: 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖𝑏𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎, 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑢𝑚𝑒 𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐷𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧𝑖𝑎.

𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜. 𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙’𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑓𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑎.

𝑈𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑢 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎: 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑑𝑖 𝐹𝑖𝑢𝑚𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐷𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧𝑖𝑎, 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑏𝑒, 𝑙’𝑒𝑠𝑜𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖.

𝑈𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑒, 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑓𝑢𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑠𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀.

𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖, 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒, 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖𝑜𝑡𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜, 𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎̀ 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑏𝑒. 𝑈𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜, 𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜, 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑜. 𝐼𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎, 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑢𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜, ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒:

“𝐶𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑐𝑒. 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖.

“𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑏𝑎𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜. 𝐼𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ℎ𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 350 𝑚𝑖𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖 𝑒 𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒̀ 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑑 𝑒̀ 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎. 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜.

“𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎”, 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒̀𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑐ℎ𝑖, ℎ𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑝𝑖𝑢̀. 𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑒̀ 𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑎, 𝑚𝑎 𝑒̀ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎̀, 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒. 𝐿𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒̀𝑐𝑒 𝑐𝑖 𝑓𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 𝑙’𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒: “𝐼𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑐𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑚𝑎𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜, 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑐𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑜𝑟𝑎.”

𝐸 𝑜𝑔𝑔𝑖, 𝑛𝑜𝑖 𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒. 𝑀𝑎 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎: 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜. 𝐿𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜, 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜, 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛’𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑝𝑢𝑟𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜.

𝑂𝑔𝑔𝑖, 𝑛𝑒𝑙 2025, 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖, 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑜 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎. 𝑄𝑢𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑐𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑓𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜. 𝐼𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖, 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑔𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎.

𝐿’𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒̀ 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖.

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖, 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑒𝑠𝑜𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑡𝑖, 𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑖, 𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝑈𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎, 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙𝑒, 𝑆𝑢𝑑𝑎𝑛, 𝑌𝑒𝑚𝑒𝑛, 𝐴𝑓𝑔ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛: 𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑜𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜. 𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑜𝑛𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎̀, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜. 𝐸̀ 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜.

𝐷𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀, 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖. 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜, 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑔𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖. 𝑃𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒, 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒. 𝐸̀ 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜.

𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑏𝑒 𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑖, 𝑓𝑖𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑖. 𝑀𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑜, 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑏𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑖, 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑡𝑖, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖.

𝐸𝑐𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑖𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑚𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜. 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒, 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒.

𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜: 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑖. 𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎, 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀.

𝐷𝑜𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎, 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎, 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎, 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎.