Cerveteri, Carlo Sansonetti Garroni presenta la sua opera: “Perciò”

“ PERCIO’ quando tutto crolla la novità si fa largo” il libro di Carlo Sansonetti Garroni presentato dal Centro Solidarietà di Cerveteri e Scuolambiente al Rifugio degli Elfi di Cerveteri il 21 ottobre alle ore 17,00

“Perciò”, come racconta l’autore “scaturisce da una storia e da una poesia” e racconta il personale cammino di Sansonetti attraverso una serie di esperienze che sempre di più lo avvicineranno al mondo dei poveri, degli ultimi, di quelli che nella “Storia” non sono mai raccontati. Il punto di svolta è il momento in cui l’associazione da lui fondata, Sulla Strada, si propone di costruire una scuola in un piccolissimo villaggio del Guatemala, dove non c’è luce né acqua corrente e dove esiste solo il lavoro schiavo sui fuochi artificiali. Un lavoro pericolosissimo affidato alle piccole mani veloci di bambini che tutti i giorni rischiano di morire saltando in aria o di subire ustioni gravissime. Così nasce l’impegno dell’associazione di costruire una scuola, un ospedale, creare un’alternativa di lavoro per le donne e liberare il villaggio da questa terribile schiavitù.

“Perciò” è un libro pieno di speranza, “madre di ogni utopia”.

“Poveri non sono solo quei bambini privi di mezzi di sostentamento, ma anche i bambini soli, senza famiglia, che non possono andare a scuola o che hanno subito terribili violenze. Per tutti loro – spiegano dall’associazione – ci impegniamo per fare la nostra parte. Perché i bambini sono la speranza più grande per il cambiamento”.

La presentazione del libro, quindi, vuole essere la promozione di un progetto di solidarietà che può coinvolgere tutti attraverso donazioni e aiuti di vario tipo. Lalla Enea del Centro di Solidarietà Cerveteri e Giovanna Caratelli di Scuolambiente, dialogheranno con Carlo Sansonetti che racconterà questo percorso di vita e le prospettive dell’Associazione.