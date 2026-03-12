Cerveteri, carabiniera investita durante un posto di controllo: dimessa dall’ospedale

È stata dimessa oggi dall’ospedale la carabiniera investita nei giorni scorsi a Cerveteri durante un posto di controllo. L’incidente era avvenuto lungo viale Benedetto Marini, nella zona di Campo di Mare, mentre la militare era impegnata nelle attività di verifica dei veicoli in transito.

A travolgerla è stata un’auto guidata da una giovane di 22 anni. Dopo l’impatto la carabiniera era stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni serie ma non considerata in pericolo di vita.

La conducente del veicolo si è fermata subito dopo l’incidente e avrebbe spiegato agli investigatori di non aver visto la militare perché il vetro dell’auto era appannato. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità. Dopo alcuni giorni di cure e osservazione, la carabiniera ha lasciato oggi l’ospedale e proseguirà la convalescenza a casa.