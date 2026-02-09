Cerveteri, capolinea temporaneamente spostato: modifiche per cinque linee Tpl –
Cambiamenti temporanei al servizio di trasporto pubblico urbano nei prossimi giorni. Cerveteri Tpl ha diffuso un avviso alla cittadinanza, datato 9 febbraio 2026, con cui informa che nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026 alcune linee subiranno una modifica del capolinea.
Nel dettaglio, le linee 21, 22, 23, 24 e 25 effettueranno il capolinea in piazza Almunecar, anziché nella consueta sede, a causa dei lavori in corso in via Mura Castellane. L’intervento stradale rende infatti necessario lo spostamento temporaneo per garantire la regolarità e la sicurezza del servizio.
L’azienda invita i cittadini e i pendolari a prestare attenzione alle variazioni e a programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto del cambio di capolinea. Salvo ulteriori comunicazioni, il servizio tornerà regolare al termine dei lavori.
Per aggiornamenti o ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai canali ufficiali del trasporto pubblico locale del Comune di Cerveteri.