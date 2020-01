Condividi Pin 47 Condivisioni

Pochi minuti fa un camion con un muletto è finito in cunetta su via di Zambra. La dinamica è in fase di accertamento, ma sembra che il motivo dell’uscita di strada sia legato al passaggio, contemporaneo, sulla carreggiata di un altro mezzo pesante. L’autista del camion con muletto per evitare l’impatto sarebbe finito in cunetta.

Il traffico sulla strada è leggermente rallentato.

Cerveteri, camion finisce in cunetta su via di Zambra