Cerveteri calcio, ultima chance per aggiudicarsi i play out

Cerveteri, per la partita di domenica arriva la spinta del consigliere Paolacci: ” Andiamo tutti a tifare i cervi, serve il sostegno dei cerveterani”

C’è molta attesa per la gara di domenica del Cerveteri, chiamato a battere il Fiano Romano in casa per aggiudicarsi lo spareggio play out. Nessuno ci avrebbe scommesso a dicembre, ma i verdeazzurri hanno compiuto un vero miracolo. Per domenica, alle 11:00, il club ha deciso l’ingresso gratuito, una forma di amore verso la tifoseria etrusca.

“Dobbiamo essere in tanti – ha esordito il consigliere comunale Gianluca Paolacci – domenica ero in Spagna, quando ho appreso il risultato ho festeggiando nel ristorante di in cui mi trovavo. Domenica però voglio esserci e l’invito e a tutta la città, perché questi ragazzi hanno bisogno di calore e incitamento. Pertanto, andiamo tutti allo stadio, sperando di vincere e assicurarci i play out”.

Il Cerveteri ha la possibilità di compiere l’impresa come ad Aranova (nella foto) , nello spareggio in cui era data perdente.