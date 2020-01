Condividi Pin 2 Condivisioni

“Un giocatore che ha talento da vendere”

Cerveteri Calcio: ”Teti compie 25 anni. Il bomber lancia la scommessa di portare i Cervi in Eccellenza”

“Barba lunga, come se avesse gli anni.. Invece Alessio Teti, il bomber dei cervi, è giovane con il pedigree da goleador.

Con le sue 17 reti, tante e belle, è il trascinatore di un Cerveteri che sta compiendo un miracolo e in solitudine sogna di arrivare in Eccellenza.

Pochi giorni fa è stato il compleanno del 25enne attaccante, arrivato a dicembre nel 2018 su intuito dell’ex diesse che si è assicurato le prestazione di un giocatore che ha talento da vendere.

Intorno a lui una squadra valida, combattente, ma soprattutto operaia. Testa bassa, cuore, gambe e tanto orgoglio per indossare una maglia storica, che ha celebrato 90 anni dalla sua nascita.

Insomma un Cerveteri che va a gonfie vele e la cui società è pronta a scommettere sul futuro. Attendiamo calore dai tifosi, una carica più significativa. Gli spalti non sono gremiti come meritano questi ragazzi, ogni domenica pronti alle battaglie e dare il massimo per vincere. Per arrivare dove tutti vogliono, in Eccellenza”.