Attimi di apprensione nella città etrusca. La persona stava potando la pianta quando è precipitata – VIDEO

Cerveteri, cade da una pianta: elisoccorso in viale Manzoni – Aggiornamento della situazione alle ore 15

Da un messaggio trasmesso dalla figlia dell’interessato alla nostra redazione sappiamo che la persona coinvolta nell’incidente e trasportata poi al Policlinico Gemelli di Roma sta bene, non è assolutamente in gravi condizioni nonostante la brutta caduta, ha riportato piccole fratture alle vertebre ma non dovrà affrontare nessun intervento. Necessario assoluto riposo.

Cerveteri, cade da una pianta: elisoccorso in viale Manzoni

Attimi di apprensione questa mattina in via Manzoni a Cerveteri.

L’elisoccorso sarebbe atterrato in emergenza proprio all’interno della città etrusca per soccorrere una persona.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Cerveteri per regolare la viabilità garantendo l’atterraggio dell’eliambulanza e la sicurezza dei passanti.

Secondo le prime informazioni, a quanto pare, una persona sarebbe caduta da una pianta mentre era intento nelle operazioni di potatura della stessa.

Si tratterebbe di un noto dirigente sportivo impegnato nelle categorie giovanili di calcio.

A quanto pare l’uomo sarebbe caduto da una pianta all’interno di un terreno di sua proprietà mentre la stava potando.

