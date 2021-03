Share Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, buoni spesa: riaperti i termini per la presentazione delle domande

Le domande presentate lo scorso dicembre per i buoni spesa, non hanno esaurito la disponibilità economica. Siamo quindi nelle condizioni di riaprire i termini per poter rispondere alle persone che non hanno potuto usufruire dei buoni in quella occasione.

I termini per la presentazione delle domande per richiedere i buoni spesa si sono aperti oggi, martedì 16 marzo, alle ore 9:00. Come sempre i buoni possono essere utilizzati soltanto per acquistare generi alimentari e servizi di prima necessità. È possibile fare richiesta utilizzando il form pubblicato sul sito www.buonispesacerveteri.it.

Non possono presentare domanda coloro che hanno già usufruito dei buoni spesa nel mese di dicembre (o i membri dei nuclei familiari già beneficiari).

ATTENZIONE: in fase di compilazione della domanda è necessario inserire tutti gli importi relativi alle entrate di tutti i componenti del nucleo familiare nel periodo 01/09/2020 – 30/11/2020. Ogni buono spesa ha un valore di 25,00 Euro. Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. Il bando si chiuderà alle ore 14:00 di giovedì 25 marzo 2021.

Il testo dell’avviso contenente i requisiti di partecipazione è consultabile al link: https://bit.ly/3bNguHQ

COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON IL BUONO SPESA?

Generi alimentari venduti al dettaglio, prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa, bevande varie, carburante per autotrazione, farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari, combustibili per uso domestico e per riscaldamento, prodotti per la scuola (cartoleria), ricariche telefoniche.

COSA NON SI PUÒ ACQUISTARE?

Tutti i prodotti in vendita diversi da quelli precedentemente elencati, quali ad esempio, superalcolici, tabacchi e articoli per fumatori, gratta e vinci e lotteria di ogni genere, attrezzatura e materiale edile, abbigliamento, etc.), anche se venduti nello stesso esercizio commerciale️.

Per chi riscontrasse problemi nel compilare la domanda online, può chiamare i seguenti numeri: 3515136927 ● 3516075843 ● 3515506354.

I numeri di telefono saranno attivi dalle ore 15:00 di oggi, martedì 16/03 fino al giorno della scadenza, giovedì 25/03. Gli orari dell’assistenza telefonica sono dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

ATTENZIONE: per i nuclei familiari in difficoltà economica (compresi coloro che hanno già usufruito dei buoni spesa nel mese di dicembre), stiamo predisponendo ulteriori fondi che saranno gestiti direttamente dai Servizi Socali del Comune. Nelle prossime settimane renderemo note le modalità di erogazione di queste risorse.