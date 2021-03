Share Pin 15 Condivisioni

Auguri mister Santis. Oggi la “Iena del Sasso” compie 50 anni

Compleanno per Stefano De Santis che oggi spegne le 50 candeline.

Mezzo secolo di vita per l’ex allenatore della DM 84, distintosi con la compagine etrusca per averla portata dalla Terza alla Prima categoria.

Una lunga trafila come allenatore delle giovanili del Cerveteri club nel quale da calciatore in erba, giovanissimo, adottò il soprannome “Van Basten” per la somiglianza all’ex campione del Milan.

Stimato e conosciuto, De Santis ha allevato molti giovani calciatori ai quali ha insegnato valori umani e sportivi distraendoli da cattive attrazioni.

Gli amici più cari, quelli a cui è più legato, lo avevano ribattezzato la ” Iena del Sasso” per il suo carattere selvaggio. Oggi per lui è un giorno importante, il raggiungimento di un obiettivo significativo, il 50esimo anno.

Le restrizioni, purtroppo, lo obbligano a rinunciare ai festeggiamenti che avrebbe voluto condividere con le persone a lui più care. L’augurio, quindi, è che dopo aver oltrepassato la linea dei 50 possa trovare l’amore della sua vita.

Fabio Nori