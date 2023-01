“Il rifacimento interesserà solo 1km e compenserà solo in parte quel pericoloso tratto di strada”

Cerveteri, Bucchi (FdI): “Per via Doganale un’altra toppa”

Salvo imprevisti con il mese di marzo saranno avviati i lavori che prevedono il rifacimento di un tratto del manto stradale di via Doganale. L’informazione è stata diffusa da Luigino Bucchi capo gruppo di FDI nel consiglio comunale di Cerveteri.

“Nonostante la via sia lunga 11 km – spiega Bucchi – la parte interessata dai lavori sarà soltanto un chilometro ed interesserà il tratto di strada dal bivio di via di Ceri al bivio di via del Casalone. Si tratta di un ulteriore “toppa” che compenserà solo in parte l’ormai fatiscente e pericoloso stato di questa strada, la Via Doganale, ridotta da tempo ai minimi termini. Come gruppo di FDI torneremo a fare pressioni nelle sedi opportune affinché venga rifatto il manto stradale anche sulla rimanente parte dell’ importante arteria stradale in parte di competenza di “città metropolitana di Roma” e in parte di competenza del comune di Cerveteri. La Via Doganale – conclude – che si dì snoda tra i borghi della riforma fondiaria dell’entroterra collega anche i paesi del lago con la Via Aurelia, la capitale e l’aeroporto di Fiumicino”.