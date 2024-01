Tanti studenti e genitori all’open day dell’Istituto Superiore della città etrusca. Fiori all’occhiello intelligenza artificiale e realtà aumentata

Si è svolto con successo il secondo open day dell’Istituto Superiore Enrico Mattei di Cerveteri. Sabato 13 gennaio, i futuri studenti hanno potuto visitare la scuola e imparare a conoscerne i punti di forza attraverso tour e spiegazioni dell’offerta formativa.

La scuola spicca per l’ampiezza della sua struttura che conta due palestre e un grande parco all’aperto per l’attività sportiva. All’interno, la didattica può sfruttare i diversi laboratori presenti (linguistico, informatico, scientifico) e avvalersi di strumenti innovativi quali l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale aumentata. Da non dimenticare l’auditorium dedicato a iniziative teatrali e artistiche.

Proprio per facilitare la scelta dei ragazzi sarà possibile partecipare a un terzo open day che si terrà nelle prossime settimane, comunque prima della scadenza dei termini utili per le iscrizioni alla secondaria di secondo grado. Nel corso degli open day è possibile confrontarsi direttamente con insegnanti, studenti ed ex alunni che potranno fornire informazioni e testimonianze dirette.

Cerveteri: boom di presenze per l’open day dell’Enrico Mattei

Tante possibilità diverse all’Enrico Mattei

L’Enrico Mattei è una realtà importante del territorio etrusco che offre un ventaglio ricco di possibilità. Al Mattei sono presenti il liceo scientifico e linguistico, ma anche l’istituto tecnico economico, informatico, relazioni internazionali e marketing, professionale turistico e sportivo.

Proprio quest’ultimo è un nuovo corso di studi che risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica Tecnica e di favorire la cultura sportiva (intesa in tutti i suoi aspetti fisici, fisiologici, psicologici e sociali) come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà e dell’integrazione culturale. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’indirizzo del tecnico economico realizza una curvatura sportiva. Al termine degli studi, gli studenti potranno trovare impiego in tutti i tradizionali campi del settore economico: presso strutture private e nella pubblica amministrazione, in più grazie alla formazione specifica nel settore sportivo

L’insegnamento delle lingue straniere riveste grande importanza nella formazione degli studenti, per questo a livello di istituto, si è consolidato nel tempo un notevole impegno a:

• Favorire lo sviluppo di una dimensione comunitaria, attraverso scambi culturali, la presenza di docenti madrelingua per moduli di conversazione, la partecipazione consolidata a progetti europei (Erasmus);

• Supportare e guidare gli studenti che intendono sostenere le certificazioni in lingua;

• Proporre agli studenti un ampio ventaglio di possibilità di avvicinarsi alle lingue straniere con la partecipazione a spettacoli in lingua, seminari in lingua gestiti da esperti su tematiche significative per i diversi indirizzi, partecipazione ad iniziative del territorio (che ha forte vocazione culturale e turistica).

