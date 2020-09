Share Pin 5 Condivisioni

Appuntamento per giovedì 10 settembre a partire dalle ore 20:30

Cerveteri, bis Travagliati e Indino: nuova serata evento al Sasso

Nuovo appuntamento musicale, dopo il successo dell’esordio, con i Maestri Augusto Travagliati e Stefano Indino alla Trattoria Zì Maria in Via Sasso Manziana n.2 al Sasso.

Giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 20:30, aperitivo musicale all’interno della prestigiosa location, dove tra prelibatezze locali e vini locali, Travagliati e Indino, rispettivamente al clarinetto e alla fisarmonica, si esibiranno proponendo arrangiamenti delle grandi colonne sonore del cinema e musiche provenienti da tutto il mondo.

Una serata di qualità dunque non solo da un punto di vista gastronomico ma anche musicale, con due artisti conosciuti ed estremamente apprezzati nel territorio.

Augusto Travagliati infatti, è il Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band e da anni è impegnato nell’insegnamento della musica con l’Associazione Amici della Musica. Indino invece, ha accompagnato i grandi artisti della musica italiana in giro per il mondo, tra cui Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni per la serata, contattare con un messaggio WhatsApp il numero 3331727014