Tempestivo salvataggio al Village di Valcanneto scongiura ogni possibile conseguenza

Cerveteri, bimbo di 5 anni cade in piscina: salvato prontamente dal bagnino

Tragedia sfiorata per un bambino di 5 anni caduto nella piscina di un centro estivo di Cerveteri.

Tempestivo è stato difatti l’intervento del bagnino capo vasca, Diego Lagun, il quale ha messo subito in salvo il piccolo, scongiurando ogni possibile conseguenza.

Ambulanza ed elisoccorso sono stati precauzionalmente allertati, ma non hanno dovuto effettuare intervento in quanto il bagnino in pochissimi minuti ha proceduto con le manovre di soccorso.

Il bimbo ha ripreso subito conoscenza e a stare nuovamente bene, è così tornato a giocare con gli altri bambini. Avvertiti anche i suoi genitori.