Cerveteri, Belardinelli – Piergentili: “La maggioranza taglia 50mila euro alla manutenzione delle scuole”

“Primo consiglio comunale post lockdown e primi “regali” alla cittadinanza”.

Così in una nota i consiglieri comunali Anna Lisa Belardinelli (Fratelli d’Italia) e Luca Piergentili (Lega) che aggiungono:

“Martedi scorso la maggioranza, tra le tante variazioni di bilancio, ha approvato il taglio di 50.000 euro alle già esigue risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre scuole! Taglio che il Sindaco Pascucci, con il suo modo di parlare in perfetto stile televendita, ha tentato di far passare come un aumento di fondi e nonostante per ben 4 volte abbiamo fatto notare che, in realtà, dai documenti emergeva chiaramente una riduzione di fondi, di ben 50.000 euro, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nè dal Sindaco nè da altri membri della maggioranza! In aula sull’argomento è calato un silenzio assordante…

Vediamo se questa risposta arriverà a mezzo stampa!

Nessun taglio, però, ai capitoli della cultura per prevedere aiuti, seppur minimi, alle attività commerciali che hanno subito la chiusura forzata imposta dal Governo, eppure probabilmente le misure restrittive non consentiranno di fare eventi per la stagione estiva ormai alle porte, mentre le scuole necessitano sicuramente di manutenzione!”