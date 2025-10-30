Cerveteri: automobilista minacciato con una pistola finta per una precedenza, denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà un 22enne del posto per minaccia aggravata.

L’episodio è avvenuto nel centro abitato di Cerveteri, durante un diverbio tra automobilisti scaturito per motivi di viabilità. Nel corso della discussione, il giovane avrebbe minacciato l’altro conducente impugnando una pistola spray al peperoncino, che, per forma e dimensioni, è stata scambiata per un’arma da fuoco vera, generando in chi se l’è vista puntata un forte stato di paura e agitazione.

A seguito di una perquisizione domiciliare, l’arma è stata ritrovata e sequestrata.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva