Cerveteri, attivo da oggi un nuovo servizio CAF in Via dei Bastianoni 46

“Da oggi lunedì 17 Gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso lo Sportello del Lavoro in via dei Bastioni 46, nel cuore del Centro Storico di Cerveteri prenderà il via un nuovo servizio rivolto ai cittadini che avranno bisogno di supporto per fare l’ISEE o per consulenze inerenti a problematiche con il mondo del lavoro.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, affermando inoltre:

“Come annunciato più volte, l’Amministrazione grazie alla collaborazione con CAF PATRONATO e Centri di servizi al cittadino e/o a imprese, di zona, continua a favorire lo sviluppo di questa rete dedicata sempre più vasta e articolata.

Il CAF, che da oggi prenderà il via presso il Centro Anziani, ha sede a Cerveteri in Via Piave 14 e offrirà come servizio fiscale la richiesta dell’assegno unico e la compilazione dell’ISEE, che spesso è necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata.

In più assumerà carattere di prima informazione come punto SINDACATO, offrendo assistenza ai lavoratori che richiedono controllo/conteggi della busta paga e vertenze/conciliazioni.

Il nuovo servizio sarà attivo tutti i lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi direttamente allo sportello tutti i lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 o telefonare al cell. 329.6897901 o scrivere all’indirizzo mail:

[email protected]

Con l’occasione vi ricordo che presso Via dei Bastioni 46 è attivo:

CAF – ogni Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30;

CNA Point – ogni Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

SPORTELLO LAVORO – ogni Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.”