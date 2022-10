Cerveteri: attività commerciali in sofferenza, approvata mozione per cercare ristori temporanei

Il consiglio comunale di Cerveteri ha approvato all’unanimità una mozione per cercare ristori al fine di aiutare le attività commerciali

A Cerveteri le attività commerciali sembrerebbero in sofferenza più che in altre realtà limitrofe. Il trend risulterebbe, infatti, sempre più negativo. Diverse le motivazioni tra cui non ultime quelle dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e delle materie prime che hanno fatto traboccare il vaso di un settore, quello commerciale, già pieno di sofferenze.

In questi ultimi giorni non solo a Cerveteri città, ma anche in periferia, hanno chiuso diverse e consolidate realtà economiche presenti sul territorio da anni con diversi addetti occupati, che ora rimarranno a casa in cerca di nuova occupazione. Il problema, oggetto di una mozione finalizzata ad individuare la possibilità di ristori temporanei al settore

a firma dei consiglieri: Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini e Emanuele Vecchiotti, è stato discusso nel Consiglio comunale del 25 ottobre con esito positivo.

Rassicuranti al riguardo le dichiarazioni del Sindaco, che ha dichiarato di aver partecipato ad un incontro presso gli organi Regionali per un intervento di sostegno al settore come da richiesta presentata. La mozione relazionata dal Consigliere Bucchi FDI ė stata votata all’unanimità. Una volta tanto maggioranza e minoranza si sono trovate d’accordo a beneficio dei cittadini che rappresentano.